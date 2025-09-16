Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:00
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,27%

Il Dow Jones chiude a 45.758,27 punti

L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,27% e archivia la seduta a 45.758,27 punti.
