CME, open interest record di 1 milione di contratti per futures su tassi d'interesse

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che la sua gamma diha raggiunto un(equivalente a un valore nozionale di 365 miliardi di dollari) e un volume giornaliero record di 109.000 contratti (equivalente a un valore nozionale di 40 miliardi di dollari) l'11 settembre.Inoltre, ildei futures AIR Total Return si attesta a un record di 25.000 contratti per il 2025, con un aumento dell'80% su base annua."Sempre più investitori istituzionali si stanno rivolgendo ai nostri futures AIR Total Return per accedere ai rendimenti degli indici statunitensi, mitigando al contempo i rischi di tasso di interesse, di bilancio e di controparte - ha dichiarato- Questi prodotti offrono un'alternativa conveniente ai total return swap OTC e consentono ai clienti di gestire al meglio il rischio di finanziamento azionario negoziando spread di calendario lungo l'intera curva di finanziamento".