Esprinet, acquista il 100% di Vamat distributore di tecnologie fotovoltaiche in Benelux e Irlanda

Esprinet

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo vincolante per l’, società di diritto olandese, dal 2015 attiva in Benelux nella distribuzione B2B di tecnologie fotovoltaiche e Value Added Partner (“VAP”) di Huawei, e della controllata totalitaria Vamat Ltd, società di diritto irlandese, costituita nel 2024 ed attiva nella medesima attività in territorio irlandese.Nell’la società ha realizzato un fatturato consolidato pari a 46,5 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,7 milioni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 9,3 milioni evidenziando un surplus di liquidità pari a 0,6 milioni.L’acquisizione avverrà ad un(il Prezzo Provvisorio) e soggetto a meccanismi di aggiustamento, necessari per la determinazione del Prezzo Definitivo, legati al calcolo della Posizione Finanziari Netta effettiva alla data di esecuzione, ed alla posizione creditoria della società da verificarsi a date prestabilite fino al termine ultimo di diciotto mesi dalla data dell’operazione. Dette poste di aggiustamento saranno garantite da un ammontare del Prezzo Provvisorio che verrà trattenuto da Esprinet e liberato al verificarsi di concordate tempistiche ed eventi.Alla data del, verrà dunque corrisposto per cassa e utilizzando risorse disponibili, un ammontare complessivo pari aa fronte della sottoscrizione, a tutela delle usuali garanzie previste per tali tipologie di operazioni, di una polizza assicurativa a beneficio del Gruppo ed onere del venditore.Vamat, all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta comee l’attuale direttore generale, Sander Binnema, assumerà l’incarico di amministratore delegato così da garantire, insieme al mantenimento della sede e dei 18 dipendenti di cui le società si avvalgono, la continuità operativa.