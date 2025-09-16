Esprinet, acquista il 100% di Vamat distributore di tecnologie fotovoltaiche in Benelux e Irlanda

(Teleborsa) - Esprinet
ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% di Vamat
, società di diritto olandese, dal 2015 attiva in Benelux nella distribuzione B2B di tecnologie fotovoltaiche e Value Added Partner (“VAP”) di Huawei, e della controllata totalitaria Vamat Ltd, società di diritto irlandese, costituita nel 2024 ed attiva nella medesima attività in territorio irlandese.
Nell’esercizio 2024
la società ha realizzato un fatturato consolidato pari a 46,5 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,7 milioni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 9,3 milioni evidenziando un surplus di liquidità pari a 0,6 milioni.
L’acquisizione avverrà ad un controvalore massimo stimato in 18,0 milioni di euro
(il Prezzo Provvisorio) e soggetto a meccanismi di aggiustamento, necessari per la determinazione del Prezzo Definitivo, legati al calcolo della Posizione Finanziari Netta effettiva alla data di esecuzione, ed alla posizione creditoria della società da verificarsi a date prestabilite fino al termine ultimo di diciotto mesi dalla data dell’operazione. Dette poste di aggiustamento saranno garantite da un ammontare del Prezzo Provvisorio che verrà trattenuto da Esprinet e liberato al verificarsi di concordate tempistiche ed eventi.
Alla data del closing, previsto nei primi giorni di ottobre
, verrà dunque corrisposto per cassa e utilizzando risorse disponibili, un ammontare complessivo pari a 12,6 milioni
a fronte della sottoscrizione, a tutela delle usuali garanzie previste per tali tipologie di operazioni, di una polizza assicurativa a beneficio del Gruppo ed onere del venditore.
Vamat, all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come entità giuridica separata
e l’attuale direttore generale, Sander Binnema, assumerà l’incarico di amministratore delegato così da garantire, insieme al mantenimento della sede e dei 18 dipendenti di cui le società si avvalgono, la continuità operativa.