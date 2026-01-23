BCC Banca Iccrea colloca social bond da 500 milioni di euro. Domanda 3 volte l'offerta

BofA

Equita

Mediobanca

NatWest

Santander

(Teleborsa) -, Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovodestinato a investitori istituzionali. L'emissione ha una scadenza quinquennale, un importo nominale complessivo didi euro.Si tratta della(la quinta emissione ESG includendo il Green Bond emesso nel 2025), i cui proventi serviranno a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, attività sociali idonee, con particolare focus al finanziamento delle PMI con meno di 50 dipendenti che operano in aree economicamente svantaggiate allo scopo di favorirne la crescita e di promuovere l'occupazione.L'emissione ha ricevutofino a circa(circa 3 volte l'ammontare offerto) da parte di oltre 100 investitori istituzionali a livello globale. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di fissare il livello finale di spread a mid swap+68 bps (con una riduzione di 27 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali). Si tratta del più basso credit spread mai raggiunto dal Gruppo. La cedola annuale è stata quindi fissata al 3,250%. Lo spread finale risulta inoltre inferiore di oltre 330 bps rispetto a quello delle obbligazioni senior emesse dal Gruppo solo tre anni fa a conferma del forte apprezzamento dell'emittente da parte della comunità finanziaria domestica e internazionale.In particolare, la distribuzione geografica ha visto la, tra cui: Regno Unito e Irlanda (19%), Germania, Austria e Svizzera (15%), Francia (11%), Spagna e Portogallo (4%), Benelux (3%), e altri (2%). In termini di tipologia di investitori il 65% è stato allocato a fondi, il 25% a banche e il 10% a hedge fund.Il collocamento è stato curato, in qualità dida, Natixis,