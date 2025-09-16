Farmaceutica veterinaria, Investindustrial investe nel gruppo Fatro

(Teleborsa) -, società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo, ha finalizzato un accordo per investire nel, società attiva nel settore dellanella produzione di farmaci e vaccini dedicati alla salute e al benessere degli animali.Nel 2024 il Gruppo ha generato un fatturato di circa. Fatro ha una significativa presenza all’estero, servendo clienti in oltre 90 paesi e potendo contare su una rete diin Turchia, Spagna, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Argentina, Uruguay e India. Il Gruppo conta circa, ad Ozzano dell’Emilia (BO) e Maclodio (BS).In questa partnership– che manterrà una significativa partecipazione nel Gruppo insieme ad Investindustrial – continuerà a ricoprire anche il ruolo di Amministratore Delegato. "Sono convinta che la partnership con Investindustrial consentirà al Gruppo Fatro di proseguire nel processo di crescita assumendo la valorizzazione del capitale umano come uno dei principali assi strategici", ha commentato Dal Magro."Investindustrial continua a essere il partner scelto dalle aziende italiane a conduzione familiare e di alta qualità, guidate da imprenditori che vogliono portarle ad un nuovo livello di crescita - ha aggiunto, Presidente dell’Advisory Board di Investindustrial -. Siamo rimasti estremamente colpiti dalla performance di successo, dalla posizione di leader del mercato e dalla reputazione di Fatro, e siamo entusiasti di poter lavorare insieme a Silvana Dal Magro e a tutto il management team del Gruppo per consentire a Fatro di consolidare la propria leadership sia sul mercato italiano sia sul mercato internazionale. ll solido track record di Investindustrial nel supportare con successo imprese familiari, unito al suo approccio industriale e alla sua rete globale, ha rappresentato un elemento chiave per la realizzazione di questa collaborazione volta a far crescere ulteriormente una realtà storica leader in Europa nel settore della veterinaria".