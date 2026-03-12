Fine Foods, utile adjusted sale a 12,8 milioni nel 2025. Dividendo di 0,16 euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso il 2025 con Ricavi Consolidati pari a 252,1 milioni di euro, registrando un +3,4% rispetto a 243,8 milioni del 2024. L'EBITDA Adj. sale a 38,1 milioni (+14,9%), mentre l'EBITDA raggiunge 34,4 milioni, con un incremento del 13,2%. Risultato significativo per l'EBITDA Margin Adj. che sale al 15,1% (rispetto al 13,6% del 2024). In progresso anche l'EBITDA Margin, che raggiunge il 13,7% (dal 12,5% precedente). Il Risultato di Periodo Adj. sale a 12,8 milioni (10,2 milioni nel 2024) e il Gruppo chiude l'esercizio con un Utile Netto di 10,1 milioni, in crescita del rispetto ai 8,2 milioni dell'anno precedente.



Si conferma la solidità finanziaria del Gruppo che chiude l'esercizio con una Posizione Finanziaria Netta di 47,9 milioni (35,3 milioni del 31 dicembre 2024), con una robusta generazione di cassa operativa.



Il CdA propone la distribuzione di un dividendo di 0,16 euro per azione (+14% rispetto all'anno precedente) per un massimo di 3,8 milioni, attingendo alla riserva straordinaria.



"L'esercizio 2025 si chiude confermando la solidità del nostro percorso di crescita - commenta l'AD Pietro Oriani - L'anno ha visto il completamento dell'ampliamento del sito di Brembate dedicato alla produzione farmaceutica e la sua messa in funzione - ancorché la produzione non sia ancora a regime - e il consolidamento della BU Cosmetics, ormai anch'essa motore attivo dello sviluppo del Gruppo. Nonostante la fase di ridefinizione del segmento del mercato nutraceutico legato al controllo del peso - uno scenario che continuiamo a presidiare con attenzione la nostra visione di lungo periodo resta ferma e positiva anche per la BU Nutra. Coerentemente con la nostra strategia di diversificazione, proseguiremo nell'investimento tecnologico e nell'ampliamento della sua capacità produttiva, introducendo anche nuove forme farmaceutiche per rispondere con agilità alle evoluzioni della domanda globale. La resilienza dimostrata nel 2025, gli investimenti già effettuati e quelli pianificati, ci permettono di guardare al futuro con fiducia e determinazione, pronti a trasformare le sfide del mercato in nuove opportunità di valore per il Gruppo Fine Foods, sostenendo così la nostra crescita di medio e lungo periodo".

