TIP, Intermonte lima target price: difficoltà geopolitiche non compromettono creazione di valore

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 11,80 euro per azione (dai precedenti 12,30 euro) il target price su Tamburi Investment Partners (TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 52%.



Gli analisti scrivono che il contesto macroeconomico e geopolitico è complesso. Dopo le turbolenze da dazi del 2025, quest'anno è caratterizzato da conflitti geopolitici. In questo scenario, continuano a ritenere che TIP rappresenti un modo particolarmente interessante per investire in società italiane di media capitalizzazione di qualità. Le aziende in cui investe TIP non sono ovviamente completamente immuni dall'incertezza che ne consegue, ma stanno dimostrando il valore della leadership nei rispettivi settori, pertanto l'attesa è che continuino a mostrare resilienza. In alcuni casi, la situazione attuale potrebbe addirittura offrire opportunità per accelerare ulteriormente la crescita e consolidare la leadership di settore, sia organicamente che tramite acquisizioni.



Le precedenti speranze di quotazioni già nel 2026 appaiono molto meno realizzabili, ma i piani dovrebbero essere posticipati piuttosto che stravolti dalle attuali difficoltà macroeconomiche.



L'utile netto pro forma dell'esercizio 2025 è stato elevato, in parte grazie ad alcuni proventi straordinari, ma il forte aumento del dividendo per azione e il riacquisto di azioni proprie testimoniano l'impegno dell'azienda nei confronti del proprio modello di business. "Siamo ottimisti sulla maggior parte delle società in cui investe e rimaniamo fiduciosi sul titolo", viene sottolineato nella ricerca.

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