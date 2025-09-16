Milano 10:04
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Sartorius

Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.
