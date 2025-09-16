Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Delivery Hero
, con una variazione percentuale dell'1,97%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,32 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,34. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
