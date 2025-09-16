Milano 14:37
42.914 -0,32%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:37
9.249 -0,30%
Francoforte 14:37
23.606 -0,60%

Germania, Indice ZEW in settembre

Germania, Indice ZEW in settembre pari a 37,3 punti, in aumento rispetto al precedente 34,7 punti (la previsione era 25,3 punti).

