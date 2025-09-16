Milano 11:57
Economia
IAEA ed EAGLES: avviato il primo progetto internazionale di pre-licensing per SMR raffreddati a piombo
(Teleborsa) - Durante la 69esima Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) a Vienna, il Consorzio EAGLES, insieme alle autorità di regolamentazione nucleare di Belgio (FANC), Italia (ISIN) e Romania (CNCAN), ha ufficialmente avviato il primo progetto internazionale di pre-licensing per reattori modulari compatti (SMR) raffreddati a piombo, con il reattore pilota EAGLES-300. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso l’armonizzazione transnazionale delle normative di sicurezza nucleare, riducendo duplicazioni e accelerando la diffusione globale di tecnologie nucleari avanzate.

Il pre-licensing consente un dialogo anticipato tra sviluppatori e regolatori, allineando fin dalle prime fasi gli standard di sicurezza e le aspettative normative, senza concedere l’approvazione formale ma facilitando il futuro iter autorizzativo. L’iniziativa rientra nella Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) dell’IAEA, che mira a uniformare le pratiche regolatorie a livello internazionale per consentire una diffusione più rapida e sicura degli SMR.

Gli SMR raffreddati a piombo, come EAGLES-300, offrono numerosi vantaggi: costruzione modulare rapida, costi ridotti, flessibilità di utilizzo per produzione di elettricità, calore industriale e idrogeno, e maggiore sostenibilità grazie all’uso di materiali riciclati e alla riduzione dei rifiuti radioattivi. Il progetto segna anche la prima volta in cui più autorità nazionali collaborano fin dalle prime fasi di sviluppo di un reattore avanzato, anticipando possibili criticità e ottimizzando l’efficienza dei futuri processi di licensing.

Il lancio del progetto pilota EAGLES-300 è stato uno dei momenti principali della prima giornata della Conferenza IAEA, con eventi collaterali e uno stand dedicato agli Stati Membri UE per presentare le caratteristiche del reattore e la visione del Consorzio. La partecipazione di regolatori, esperti internazionali e stakeholder ha confermato l’interesse crescente per approcci armonizzati alle tecnologie nucleari avanzate e per lo sviluppo sostenibile di SMR sicuri ed efficienti a livello globale.
