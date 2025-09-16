IAEA ed EAGLES: avviato il primo progetto internazionale di pre-licensing per SMR raffreddati a piombo

(Teleborsa) - Durante la 69esima Conferenza Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) a Vienna
, il Consorzio EAGLES
, insieme alle autorità di regolamentazione nucleare di Belgio (FANC), Italia (ISIN) e Romania (CNCAN), ha ufficialmente avviato il primo progetto internazionale di pre-licensing per reattori modulari compatti (SMR) raffreddati a piombo
, con il reattore pilota EAGLES-300
. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso l’armonizzazione transnazionale delle normative di sicurezza nucleare
, riducendo duplicazioni e accelerando la diffusione globale di tecnologie nucleari avanzate.
Il pre-licensing consente un dialogo anticipato tra sviluppatori e regolatori, allineando fin dalle prime fasi gli standard di sicurezza e le aspettative normative, senza concedere l’approvazione formale ma facilitando il futuro iter autorizzativo. L’iniziativa rientra nella Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) dell’IAEA
, che mira a uniformare le pratiche regolatorie a livello internazionale per consentire una diffusione più rapida e sicura degli SMR.
Gli SMR raffreddati a piombo, come EAGLES-300, offrono numerosi vantaggi: costruzione modulare rapida, costi ridotti, flessibilità di utilizzo per produzione di elettricità, calore industriale e idrogeno, e maggiore sostenibilità grazie all’uso di materiali riciclati e alla riduzione dei rifiuti radioattivi. Il progetto segna anche la prima volta in cui più autorità nazionali collaborano fin dalle prime fasi di sviluppo di un reattore avanzato
, anticipando possibili criticità e ottimizzando l’efficienza dei futuri processi di licensing.
Il lancio del progetto pilota EAGLES-300 è stato uno dei momenti principali della prima giornata della Conferenza IAEA
, con eventi collaterali e uno stand dedicato agli Stati Membri UE per presentare le caratteristiche del reattore e la visione del Consorzio. La partecipazione di regolatori, esperti internazionali e stakeholder ha confermato l’interesse crescente per approcci armonizzati alle tecnologie nucleari avanzate e per lo sviluppo sostenibile di SMR sicuri ed efficienti a livello globale.