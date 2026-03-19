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/ Piazza Affari: seduta molto difficile per Maire
Piazza Affari: seduta molto difficile per Maire
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 12.30
A picco il
gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che presenta un pessimo -5,87%.
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