Milano 14:20
43.657 -2,42%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:20
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Francoforte 14:20
22.891 -2,60%

Piazza Affari: seduta molto difficile per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta molto difficile per Maire
A picco il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che presenta un pessimo -5,87%.
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