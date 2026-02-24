Yeldo raccoglie 2,7 milioni per progetto hospitality in provincia di Ragusa

(Teleborsa) -, gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, ha avviato un nuovo progetto nell'di alta gamma aL'operazione prevede un(in posizione mezzanina) per completare lo sviluppo di una, la cui costruzione è già in fase avanzata, con oltre il 60% dei lavori completati e apertura prevista entro metà 2026. Il resort assumerà il nome 'Costa Irminia Retreat and SPA' e comprenderà 44 camere di fascia alta.Dal punto di vista finanziario, il progetto prevede une una fronte di una durata attesa di 18 mesi, con liquidation preference agli investitori sia sul capitale sia sul rendimento.