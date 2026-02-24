Yeldo raccoglie 2,7 milioni per progetto hospitality in provincia di Ragusa

(Teleborsa) - Yeldo
, gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, ha avviato un nuovo progetto nell'hospitality
di alta gamma a Marina di Ragusa
.
L'operazione prevede un investimento di 2,7 milioni di euro in equity preferenziale
(in posizione mezzanina) per completare lo sviluppo di una struttura alberghiera a 5 stelle
, la cui costruzione è già in fase avanzata, con oltre il 60% dei lavori completati e apertura prevista entro metà 2026. Il resort assumerà il nome 'Costa Irminia Retreat and SPA' e comprenderà 44 camere di fascia alta.
Dal punto di vista finanziario, il progetto prevede un IRR atteso del 16%
e un ROI stimato del 24,9%
a fronte di una durata attesa di 18 mesi, con liquidation preference agli investitori sia sul capitale sia sul rendimento.