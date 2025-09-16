Intento Food punta alla quotazione a Piazza Affari entro fine anno

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore agroalimentare, punta alla. Lo apprende Teleborsa da persone a conoscenza del dossier. La società dovrebbe sbarcare su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con un flottante di circa il 40%. Intento Food, accompagnata dall'advisor AC Finance, sta selezionando in queste settimane l'Euronext Growth Advisor (EGA) che la accompagnerà a suonare la campanella a Palazzo Mezzanotte.Negli ultimi anni, Intento Food ha registrato una crescita costante, con unpassato da 1,5 milioni nel 2021 a 5,7 milioni nel 2024 (+55% CAGR), con unche è arrivato a superare 1 milione di euro. Oggi esporta in oltre 15 paesi, con la Germania come primo mercato estero (30% delle vendite), seguita da Romania, Francia e Albania. Il piano di sviluppo prevede di rafforzare la presenza anche in Stati Uniti, Giappone, Brasile, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Cina.Intento ha sede legale a Rotondi (), cuore storico dell'azienda, e sede operativa e logistica a, all'interno del Polo Le Mose, hub strategico per la distribuzione nazionale e internazionale. A guidare l'azienda c'è Isidoro Nazzaro, founder e CEO, affiancato dal co-founder Amato Del Giudice, responsabile acquisti e sviluppo commerciale.La quotazione in Borsa permetterà di attrarre nuovi investitori, ampliare la gamma prodotti premium e. Questo progetto rappresenta anche un'occasione per rafforzare la presenza dell'azienda sia sui mercati nazionali che internazionali, consolidando la sua posizione come player di riferimento nell'export del Made in Italy.Alla base del progetto c'è il, pensato per valorizzare le eccellenze italiane con un modello di business che unisce tradizione, autenticità e sostenibilità. La linea propone salse, condimenti, specialità vegetali e prodotti tipici regionali, sviluppati per il canale Ho.Re.Ca. e per la ristorazione professionale. Accanto ad Antico Casale dei Conti, Intento ha sviluppato anche la, dedicata ai prodotti ittici di alta qualità, tracciabili e certificati. A completare l'offerta c'è l'e-commerce Natura Surgit, con prodotti tipici a lunga conservazione selezionati da filiere locali.