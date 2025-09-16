Milano 10:05
42.849 -0,48%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:05
9.257 -0,22%
Francoforte 10:05
23.652 -0,41%

Italia, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Italia, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +1,6%, in calo rispetto al precedente +1,7% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
```