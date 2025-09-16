Milano 14:38
42.904 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:38
9.248 -0,31%
Francoforte 14:38
23.601 -0,62%

Londra: risultato positivo per Rio Tinto

Rialzo marcato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
