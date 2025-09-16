MIT, Mancano 143 giorni alle Olimpiadi: il FIS Nordic Summer Festival inaugura i nuovi impianti di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - In una nota, il(MIT) annuncia chebanco di prova per i nuovi impianti sportivi trentini in vista deiLe infrastrutture sono già pronte a ospitare un, impegnati nelle tre discipline olimpiche di salto speciale, combinata nordica e skiroll. Il nuovo stadio del salto di Predazzo, inaugurato di recente, accoglierà le prove di salto e combinata, mentre le gare di skiroll, valide come finali di Coppa del Mondo FIS, si terranno presso il centro di Ziano di Fiemme.Il MIT evidenzia come un test event olimpico non sia una semplice manifestazione sportiva, ma, valutando sicurezza, servizi, funzionamento delle strutture e tenuta complessiva del sistema.Il completamento delle opere, ma anche un’anteprima tangibile della macchina olimpica già operativa. Un traguardo – conclude la nota – che conferma l’impegno del MIT e di SIMICO nel garantire impianti pronti, efficienti e all’altezza di Giochi indimenticabili.