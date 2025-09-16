MIT, Mancano 143 giorni alle Olimpiadi: il FIS Nordic Summer Festival inaugura i nuovi impianti di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - In una nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) annuncia che da giovedì a domenica la Val di Fiemme ospiterà il FIS Nordic Summer Festival,
banco di prova per i nuovi impianti sportivi trentini in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.
Le infrastrutture sono già pronte a ospitare un intenso programma di 18 gare con oltre 300 atleti provenienti da più di 20 nazioni
, impegnati nelle tre discipline olimpiche di salto speciale, combinata nordica e skiroll. Il nuovo stadio del salto di Predazzo, inaugurato di recente, accoglierà le prove di salto e combinata, mentre le gare di skiroll, valide come finali di Coppa del Mondo FIS, si terranno presso il centro di Ziano di Fiemme.
Il MIT evidenzia come un test event olimpico non sia una semplice manifestazione sportiva, ma un’occasione fondamentale per verificare impianti, logistica e organizzazione in condizioni reali di gara
, valutando sicurezza, servizi, funzionamento delle strutture e tenuta complessiva del sistema.
Il completamento delle opere consente non solo di offrire al pubblico competizioni di altissimo livello
, ma anche un’anteprima tangibile della macchina olimpica già operativa. Un traguardo – conclude la nota – che conferma l’impegno del MIT e di SIMICO nel garantire impianti pronti, efficienti e all’altezza di Giochi indimenticabili.