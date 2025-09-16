Pack, chiuso round di investimento da 3,5 milioni di euro guidato da Rialto VC

(Teleborsa) -

Pack, startup che supporta le aziende nello sviluppo e valorizzazione del capitale umano con la sua piattaforma HR all-in-one, ha chiuso un round di investimento da 3,5 milioni di euro. Il capitale raccolto sarà utilizzato per consolidare il prodotto proprietario, sviluppare nuove funzionalità basate su AI e far crescere il team, oggi composto da oltre 30 professionisti.



Il round è stato guidato da Rialto VC, fondo di venture capital italiano fondato da Stefano Quintarelli (imprenditore, informatico e politico, fondatore di I.NET) e Simone Brunozzi (co-founder Fabrica, ex CTO VMware, ex Technology Evangelist @Amazon Web Services) ai quali, a fine 2023, si è unito Alessandro Profumo (ex CEO @Leonardo e Unicredit) e unisce competenze strategiche in ambito corporate governance, digital innovation e scaleup tecnologiche. "Abbiamo scelto di sostenere Pack perché unisce una visione chiara del mercato a un approccio concreto e innovativo. Questo round segna un passo fondamentale per consolidare la crescita e rafforzare la presenza nazionale e internazionale della startup", ha sottolineato Profumo.



"Avere il supporto di un fondo di venture capital con un team di partner di primissimo livello è per noi un grande endorsement. Abbiamo scelto Rialto, tra i fondi che si erano fatti avanti, per l’esperienza unica combinata di Alessandro Profumo, Stefano Quintarelli e Simone Brunozzi. Negli ultimi due anni siamo cresciuti moltissimo, con clienti come Leroy Merlin, Amadori ed Edenred. Ora è il momento di portare il nostro piano di espansione al prossimo livello, ha dichiarato Pietro Maria Picogna, co-founder di Pack.