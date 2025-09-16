Parigi: movimento negativo per Bouygues

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che sta segnando un calo del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Bouygues
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a +1,97% dell'indice di Parigi
).
L'esame di breve periodo di Bouygues
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,98 Euro e primo supporto individuato a 37,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)