Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che lievita del 2,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,06%, rispetto a +2,48% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di Sesa è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 98,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 95,97. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
