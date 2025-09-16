Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che lievita del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Sesa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,06%, rispetto a +2,48% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di Sesa
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 98,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 95,97. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)