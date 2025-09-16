Piazza Affari: balza in avanti Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

FTSE Italia Mid Cap

Sesa

indice delle società a media capitalizzazione

Sesa

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,36%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,06%, rispetto a +2,48% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 98,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 95,97. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 100,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)