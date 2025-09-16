Milano 10:08
Piazza Affari: Ferragamo in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la maison del lusso, che tratta in rialzo del 3,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,737 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,903. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 5,069.

