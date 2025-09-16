Milano 10:09
42.878 -0,41%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:09
9.256 -0,23%
Francoforte 10:10
23.664 -0,36%

Piazza Affari: rosso per NewPrinces

Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che presenta una flessione dell'1,86%.
