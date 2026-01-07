Milano 17:12
NewPrinces, acquistate azioni proprie per oltre 110 mila euro

(Teleborsa) - NewPrinces, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 dicembre 2025, ha acquistato 6.035 azioni ordinarie al prezzo medio di 19,54 euro per un controvalore complessivo di 117.776,96 euro.

A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 859.152 azioni proprie pari all'1,96% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, peggiora la performance di NewPrinces, con un ribasso dell'1,64%, portandosi a 19,24 euro.



