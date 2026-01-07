NewPrinces, acquistate azioni proprie per oltre 110 mila euro

NewPrinces

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 dicembre 2025, haal prezzo medio di 19,54 euro per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 859.152 azioni proprie pari all'1,96% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa, peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,64%, portandosi a 19,24 euro.