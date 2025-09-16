Milano
Martedì 16 Settembre 2025, ore 14.58
Prezzi export USA (MoM) in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
16 settembre 2025 - 14.35
USA,
Prezzi export in agosto su base mensile (MoM) +0,3%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era -0,1%).
Argomenti trattati
USA
