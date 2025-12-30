Milano
17:35
44.945
+1,14%
Nasdaq
18:04
25.503
-0,09%
Dow Jones
18:04
48.336
-0,26%
Londra
17:35
9.941
+0,75%
Francoforte
14:05
24.490
+0,57%
Martedì 30 Dicembre 2025, ore 18.20
Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 dicembre 2025 - 15.10
USA,
Indice FHFA prezzi case in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%
, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,1%).
Argomenti trattati
USA
(185)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto