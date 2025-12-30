Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:04
25.503 -0,09%
Dow Jones 18:04
48.336 -0,26%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in ottobre
USA, Indice FHFA prezzi case in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,1%).
