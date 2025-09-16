Usa, ad agosto prezzi import ed export +0,3% su mese

(Teleborsa) - Risultano in accelerazione i prezzi import-export statunitensi, nel mese di agosto. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i, dopo un aumento dello 0,2% a luglio e e contro il -0,2% indicato dal consensus.Su base annua, i prezzi import sono rimasti invariati da agosto 2024 ad agosto 2025.Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi sono aumentati dello 0,4% ad agosto, dopo essere rimasti invariati a luglio. I prezzi delle importazioni di prodotti diversi dal carburante sono aumentati dello 0,9% su base annua., in linea con il mese precedente e contro il -0,1% del consensus.Su anno il dato evidenzia un incremento del 3,4%. Al netto dei prodotti agricoli i prezzi alle esportazioni registrano un +0,3% su mese e +3,2% su anno.