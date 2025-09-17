Milano 16:33
42.000 -1,19%
Nasdaq 16:33
24.199 -0,31%
Dow Jones 16:33
46.000 +0,53%
Londra 16:33
9.226 +0,33%
Francoforte 16:33
23.371 +0,18%

A New York corre Workday

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Workday
Effervescente il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,87%.
Condividi
```