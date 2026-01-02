Milano 17:35
Wall Street vira in frazionale ribasso ma tiene il Dow Jones

(Teleborsa) - Vira in ribasso la seduta di Wall Street. Tiene invece il Dow Jones sostanzialmente stabile posizionandosi su 48.117 punti; in frazionale ribasso invece l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.834 punti (-0,16%). Sotto la parità anche il Nasdaq 100 (-0,45%) e l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,40%.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,63%), beni industriali (+1,26%) e utilities (+1,18%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari (-1,28%) e telecomunicazioni (-0,61%).

Nell'attesa dei dati del mercato del lavoro della prossima settimana, gli investitori hanno ponderato di deboli dati PMI. Da segnalare infatti il peggioramento dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti a dicembre 2025. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global. Nel periodo, l'indice PMI manifatturiero si è portato a 51,8 punti, contro i 52,2 di novembre. Il dato è in linea con la stima preliminare e il consenus. Il dato di dicembre ha segnalato la più debole espansione dell'economia manifatturiera nell'attuale sequenza di crescita di cinque mesi. La crescita più debole è derivata da una contrazione dei nuovi ordini.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,82%), Boeing (+3,53%), Goldman Sachs (+2,05%) e Nvidia (+1,80%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -3,28%.

Sotto pressione Microsoft, che accusa un calo del 2,20%.

Scivola IBM, con un netto svantaggio del 2,02%.

In rosso Amazon, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, ASML Holding (+9,03%), Micron Technology (+8,52%), Western Digital (+6,98%) e Intel (+6,12%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin, che prosegue le contrattazioni a -7,34%.

In perdita Intuit, che scende del 5,27%.

Pesante Workday, che segna una discesa di ben -5,17 punti percentuali.

Seduta negativa per Palantir Technologies, che scende del 4,67%.

