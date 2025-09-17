Agroalimentare, finanza elemento strategico per la crescita del settore

(Teleborsa) - Ilresta trainante per l’economia italiana, con untra agricoltura e industria alimentare,e circaCon questi numeri e nonostante i progressi degli ultimi anni, permangono nodi strutturali da affrontare legati allastessa delle aziende nel contesto globale. In questo ambito, ildi accompagnamento alla crescita del settore.- l’associazione fondata da Confagricoltura, Nomisma e Luiss per favorire il dialogo tra agricoltura e industria e promuovere l’agroalimentare italiano - ha organizzato con, a Palazzo della Valle, il convegnoper raccontare le nuove opportunità a disposizione delle aziende dell’agrifood.Il direttore generale di Confagricoltura,, introducendo l’incontro ha evidenziato l’impegno della Confederazione nell’accompagnare le imprese facendo sistema con le istituzioni e con il mondo finanziario, affinché gliOggi si sta affermando unche combina(incentivi, garanzie, fondi europei) con altri di, quali private equity, venture capital, minibond, basket-bond, fondi di crescita settoriale. Questi strumenti non sostituiscono il credito bancario, ma lo affiancano, offrendo, visione strategica, capacità di“Il futuro dell’Italia – ha affermato, presidente Agronetwork - passa anche dalla capacità di attrarre nuove forme di finanza: iniziative come questa mettono in rete competenze, idee e risorse, perché le sfide attuali si trasformino nelle opportunità di domani”., responsabile Finanza Alternativa di Cassa Depositi e Prestiti, ha evidenziato come i tradizionali canali bancaria sostenere la crescita delle imprese agroalimentari, specie le PMI. Per questo CDP promuove strumenti alternativi, come Basket bond e Minibond che permettono a più aziende di unirsi in un’unica emissione obbligazionaria, riducendo i costi e ampliando l’accesso al mercato dei capitali. “Sono già stati, con casi di successo che hanno potuto investire in ammodernamento, internazionalizzazione e sostenibilità”., responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia, si è soffermato su alcuni strumenti: i, rivolti ai grandi investimenti dell’agroalimentare, e, che sostiene startup innovative, comprese quelle attive nell’agrifood e nel foodtech. “Inoltre, con il, Invitalia promuove processi di aggregazione e crescita dimensionale delle PMI meridionali, facilitando la nascita di campioni nazionali capaci di competere a livello internazionale”., della Direzione Servizi per le imprese di ISMEA, ha affermato che gli strumenti dell’Istituto spaziano dai finanziamenti agevolati (FAG) agli investimenti diretti con ISMEA Investe, fino alle garanzie a prima richiesta che coprono fino al 70% dei prestiti bancari. “In questo modo le imprese agricole e agroalimentari possono realizzare piani di investimento da 2 a 20 milioni di euro, affrontare meglio i rischi climatici e avere accesso a condizioni più competitive sui mercati”.E’ seguita una tavola rotonda con, presidente del Gruppo Granarolo;, direttore generale della Fondazione Enpaia;, AD di Masi Agricola Spa;, AD di Clessidra Private Equity SGR S.p.A. Fondo Clessidra, e, CEO di Pancrazio Spa."L’agroalimentare è uno dei motori dell’economia italiana – ha commentato il presidente di Confagricoltura,- ma le imprese si trovano oggi davanti a un, dove si intrecciano i temi del, dellae dellasui mercati globali. Per affrontare queste sfide lanon è più solo un supporto, ma diventa unper accompagnare il settore verso modelli produttivi più moderni, innovativi e competitivi”.