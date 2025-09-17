Milano 16-set
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Grande giornata per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un rialzo del 2,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 63,05. L'equilibrata forza rialzista del greggio WTI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 67,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
