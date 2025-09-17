Milano 10:48
42.349 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:48
9.213 +0,19%
Francoforte 10:48
23.433 +0,45%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,23%)

Ibex 35 prende il via a 15.198,4 Euro

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,23%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,23%, a quota 15.198,4 in apertura.
