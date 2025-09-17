Milano
10:48
42.349
-0,36%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
10:48
9.213
+0,19%
Francoforte
10:48
23.433
+0,45%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 11.04
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,23%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,23%)
Ibex 35 prende il via a 15.198,4 Euro
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 09.18
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,23%, a quota 15.198,4 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1178)
·
Madrid
(46)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,09%
