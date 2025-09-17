Milano 12:50
42.057 -1,05%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:50
9.212 +0,17%
Francoforte 12:49
23.313 -0,07%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,14% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.018,43 punti

In breve, Finanza
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,14% alle 13:00 e si muove in territorio negativo a 42.018,43 punti.
