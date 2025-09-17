Milano
16-set
0
0,00%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
16-set
9.196
-0,88%
Francoforte
16-set
23.329
-1,77%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 04.09
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,23%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,23%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.861,86 punti
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 03.38
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,23%, dopo aver aperto a 3.861,86 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1134)
