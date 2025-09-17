Milano
16:34
41.998
-1,19%
Nasdaq
16:34
24.200
-0,31%
Dow Jones
16:34
45.997
+0,52%
Londra
16:34
9.223
+0,30%
Francoforte
16:34
23.367
+0,16%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 45.778,4 punti
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 15.33
Il Dow Jones avanza dello 0,04%, a quota 45.778,4 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,19%
Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dello 0,77%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,52%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/08/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/09/2025
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,33% alle 19:30
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/09/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2025
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/09/2025
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto