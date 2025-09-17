Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 19:59
24.193 -0,34%
Dow Jones 19:59
46.036 +0,61%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,51% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 45.992,64 punti

L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,51%, chiudendo a 45.992,64 punti alle 19:30.
