Milano 10:48
42.349 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:48
9.213 +0,19%
Francoforte 10:48
23.433 +0,45%

Borsa: Milano in flessione dello 0,36% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.350,99 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,36% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.350,99 punti.
