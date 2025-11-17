Milano 14:10
43.775 -0,50%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:10
9.675 -0,24%
Francoforte 14:10
23.719 -0,66%

Borsa: Milano in flessione dello 0,54% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 43.756,82 punti

Borsa: Milano in flessione dello 0,54% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 43.756,82 punti.
