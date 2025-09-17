Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:18
24.148 -0,52%
Dow Jones 18:18
46.039 +0,61%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,13%)

Il DAX termina le contrattazioni a 23.359,18 punti

Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 23.359,18 punti.
