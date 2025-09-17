Milano 10:48
42.349 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:48
9.213 +0,19%
Francoforte 10:48
23.433 +0,45%

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 42.586,15 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,19%)
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,19%, a quota 42.586,15 in apertura.
