Milano
10:48
42.349
-0,36%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
10:48
9.213
+0,19%
Francoforte
10:48
23.433
+0,45%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 11.05
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,19%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 42.586,15 punti
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,19%, a quota 42.586,15 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1172)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,36%
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
