Ebury, si espande nei paesi baltici con l'acquisizione della lituana ArcaPay

(Teleborsa) - Ebury, fintech globale specializzata in pagamenti internazionali e gestione del rischio di cambio, ha completato con successo l'acquisizione di ArcaPay, a seguito dell'approvazione normativa da parte della Banca di Lituania. La società opererà ora come Ebury Partners Lithuania.

Fondata nel 2011 e con sede a Vilnius, in Lituania, ArcaPay è cresciuta costantemente, arrivando a servire oltre 1.000 clienti PMI nei Paesi baltici. L'azienda si è affermata come fornitore affidabile di soluzioni per pagamenti internazionali e gestione del rischio di cambio, aiutando le imprese a espandersi e a proteggere le loro operazioni all'estero.

L'acquisizione segna un passo importante nei piani strategici di Ebury per espandersi nei Paesi baltici e per raggiungere la sua missione di diventare la piattaforma leader per il commercio transfrontaliero B2B. L'operazione fa seguito a recenti espansioni europee a Dublino e Stoccolma e all'ingresso in nuovi Paesi, tra cui Sudafrica, Nuova Zelanda, Cile e Messico.
