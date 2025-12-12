EssilorLuxottica acquisisce Signifeye ed espande la rete di cliniche oftalmiche

(Teleborsa) - EssilorLuxottica
, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha annunciato l'acquisizione di Signifeye
, una delle principali piattaforme oftalmiche belghe che offre percorsi di cura di eccellenza attraverso 15 cliniche oftalmiche e centri diagnostici nella regione delle Fiandre. L'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2026.
L'operazione fa seguito alla recente acquisizione di Optegra
, una piattaforma oftalmica europea in forte espansione che gestisce oltre 70 cliniche nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi. Oltre a consolidare la posizione di Optegra in Europa, l'acquisizione rafforza la strategia med-tech
di EssilorLuxottica e contribuisce a realizzare l'ambizione del Gruppo di costruire un'esperienza di cura sempre più all'avanguardia, integrata e supportata da team medici di eccellenza, in grado di coprire l'intero percorso di cura, dalla prevenzione e diagnosi precoce fino alla gestione clinica specialistica.
"Con l'ingresso di Signifeye nell'ecosistema di EssilorLuxottica, rafforziamo la nostra capacità di offrire esperienze complete di cura della vista e ridefiniamo il concetto stesso di eccellenza medica lungo tutto il percorso di cura - hanno commentato Francesco Milleri
, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant
, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica - Integrando la nostra innovazione nel mondo medicale e scientifico con l'eccellenza clinica di Signifeye, saremo in grado di migliorare l'esperienza dei pazienti e permettere a tutti di vivere pienamente la propria vita".