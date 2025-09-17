Export italiano negli USA: i dazi colpiscono cosmesi, arredo e automotive

(Teleborsa) - Dal 2 aprile l’amministrazione statunitense ha introdotto unche ridisegna lo scenario dell’, Italia compresa. La novità principale è l’applicazione di undel 15% su tutti i prodotti esportati verso gli Stati Uniti, con impatti rilevanti su comparti chiave del Made in Italy, come cosmesi e arredamento, finora esenti.Come spiega la società di consulenza, il meccanismo prevede che, laddove i dazi fossero già superiori al 15% – come per le calzature (25–35%) – restino in vigore le aliquote più alte. Al contrario, dove erano inferiori o nulli, scatta la nuova soglia unica del 15%.Accanto aisono stati introdottisu metalli e derivati. Per acciaio, alluminio e rame primari (lingotti, barre, bramme) il dazio sale al 50%. Se si tratta di prodotti derivati – coltelli, pentole, macchinari, arredi – si applica un 50% sul valore del metallo e un ulteriore 15% sul resto del prodotto.Alcuni settori restano parzialmente protetti. Ilbeneficia di un’esenzione quasi totale: la maggior parte dei prodotti finiti rientra nell’Accordo Farmaceutico dell’OMC, con dazio zero. Tuttavia, materie prime e intermedi chimici non inclusi nell’appendice possono essere soggetti a dazi.Più complessa la situazione per l’. Gli Stati Uniti applicano la tariffa più alta tra MFN – tariffa doganale applicata a un paese non membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), basandosi sul principio della "Nazione più favorita" (Most-Favoured-Nation, MFN) in un accordo commerciale internazionale – e aliquota forfettaria al 15%: autovetture al 15% (da 2,5% precedenti), autobus al 15% (da 2%), ricambi e componenti auto al 15% (da 2,5%). Resta al 25% il “chicken tax” su light trucks e furgoni merci.Il, uno dei simboli dell’export italiano, rientra nel dazio del 15%. Restano inoltre attivi: ipagano il 257,06%, mentre lasconta tariffe variabili a seconda del produttore.