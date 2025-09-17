FED, Scope Ratings: rischio allentamento prima che inflazione sia sotto controllo

(Teleborsa) -senza cheLo rileva il report disottolineando che il taglio dei tassi di 25 punti base, previsto per questa settimana, viene giudicato da Scope Ratings prematuro, considerando la resilienza dell’economia, la ripresa dell’inflazione e l’intensificarsi delle pressioni politiche.Un intervento eccessivamente anticipato ", viene segnalato nel report.In particolare, per quanto riguarda ill’indice dei prezzi al consumo è salito al 2,9%, mentre la componente core ha toccato un massimo multi-mese del 3,1%. L’inflazione nei servizi resta più elevata, pari al 3,8%, a conferma di pressioni non ancora del tutto rientrate.Quanto alla: nonostante alcuni segnali di rallentamento, l’economia statunitense continua a crescere a un ritmo vicino al 2%, indicando che il quadro congiunturale rimane complessivamente positivo.Per quanto attiene aigli investitori hanno già prezzato diversi tagli dei tassi entro fine anno, fino a tre riduzioni da 25 punti base. Un eventuale scostamento rispetto a queste aspettative potrebbe riflettersi in una stretta delle condizioni finanziarie.Infine,il presidente USA ha chiesto tagli fino a 300 punti base, mentre alcune nomine recenti accentuano il dibattito sull’indipendenza della Fed. Queste dinamiche alimentano l’idea che la politica monetaria sia esposta a pressioni esterne.