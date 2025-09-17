Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 20:00
24.232 -0,17%
Dow Jones 20:00
46.149 +0,86%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Firmato protocollo tra Enel e GdF per rafforzare la cooperazione

Economia
Firmato protocollo tra Enel e GdF per rafforzare la cooperazione
(Teleborsa) - Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il CEO di Enel, Flavio Cattaneo, hanno firmato un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di rafforzare la legalità, la sicurezza e la cooperazione.

Il memorandum consolida l’impegno su temi cruciali: contrasto agli illeciti, protezione delle infrastrutture strategiche, monitoraggio dei progetti PNRR e diffusione dei valori della trasparenza e della legalità. L’accordo, che prevede anche attività di formazione e aggiornamento, rafforza la collaborazione tra istituzioni e privato, creando valore per il sistema Paese.
Condividi
```