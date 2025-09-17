Firmato protocollo tra Enel e GdF per rafforzare la cooperazione

(Teleborsa) - Il Comandante Generale della Guardia di Finanza,
Gen. C.A. Andrea De Gennaro
, e il CEO di Enel
, Flavio Cattaneo
, hanno firmato un protocollo d’intesa,
con l’obiettivo di rafforzare la legalità, la sicurezza e la cooperazione.
Il memorandum consolida l’impegno su temi cruciali: contrasto agli illeciti, protezione delle infrastrutture strategiche, monitoraggio dei progetti PNRR e diffusione dei valori della trasparenza e della legalità. L’accordo, che prevede anche attività di formazione e aggiornamento, rafforza la collaborazione tra istituzioni e privato
, creando valore per il sistema Paese.