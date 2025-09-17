Firmato protocollo tra Enel e GdF per rafforzare la cooperazione

(Teleborsa) - IlGen. C.A., e il, hanno firmato uncon l’obiettivo diIl memorandum consolida l’impegno su temi cruciali: contrasto agli illeciti, protezione delle infrastrutture strategiche, monitoraggio dei progetti PNRR e diffusione dei valori della trasparenza e della legalità. L’accordo, che prevede anche attività di formazione e aggiornamento,, creando valore per il sistema Paese.