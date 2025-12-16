Milano 17:35
Enel, buyback per oltre 92,5 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 12 dicembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 10.633.721 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,7034 euro per azione, per un controvalore pari a 92.549.935,543 euro.

Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 111.613.968 azioni proprie (pari all'1,0978% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 903.679.706,753 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 12 dicembre complessivamente 122.699.210 azioni proprie, pari all'1,2069% circa del capitale sociale.

A Milano, discesa moderata per il Gruppo energetico, che chiude la giornata del 16 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.



