Milano
10:50
42.341
-0,38%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
10:50
9.211
+0,17%
Francoforte
10:50
23.416
+0,37%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 11.07
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
17 settembre 2025 - 09.50
Avanza
Redcare Pharmacy N.V
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.
Redcare Pharmacy N.V
+0,07%
