GSK annuncia investimenti per 30 miliardi di dollari in USA durante visita Trump a Londra

(Teleborsa) - GSK
, società farmaceutica britannica, ha annunciato l'intenzione di investire 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti
in ricerca e sviluppo e infrastrutture per la supply chain nei prossimi cinque anni
. Ciò include un nuovo investimento di 1,2 miliardi di dollari in impianti di produzione avanzati, intelligenza artificiale e tecnologie digitali avanzate, per realizzare nuovi stabilimenti e laboratori biofarmaceutici di nuova generazione negli Stati Uniti.
L'impegno di investimento è arrivato mentre il presidente Donald Trump si trova nel Regno Unito
per una visita di Stato di tre giorni.
"La visita di Stato di questa settimana riunisce due paesi leader mondiali nella scienza e nell'innovazione sanitaria - ha commentato la CEO Emma Walmsley
- Siamo orgogliosi di far parte di entrambi
. Qui nel Regno Unito, continuiamo a investire in una significativa base produttiva e oltre 1,5 miliardi di sterline in ricerca e sviluppo ogni anno. Oggi ci impegniamo a investire almeno 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni, rafforzando ulteriormente la già solida R&S e la catena di approvvigionamento che abbiamo nel paese".
L'investimento di 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti include investimenti di capitale in tutta la catena di approvvigionamento
statunitense di GSK, nonché maggiori investimenti in ricerca e sviluppo di farmaci e attività di sperimentazione clinica, con gli Stati Uniti che dovrebbero posizionarsi al primo posto a livello mondiale per numero di studi, siti e partecipanti alle sperimentazioni cliniche condotti da GSK nei prossimi cinque anni.
L'annuncio di oggi significa che GSK ha impegnato nuovi investimenti per circa 2 miliardi di dollari nella produzione statunitense negli ultimi 12 mesi
. Nell'ottobre 2024, è iniziata la costruzione di un nuovo stabilimento da 800 milioni di dollari presso il sito GSK di Marietta, in Pennsylvania, raddoppiandone le dimensioni e la capacità. Questi nuovi investimenti produttivi creeranno centinaia di posti di lavoro altamente qualificati (oltre a quelli nel settore edile), rafforzando la forza lavoro di GSK negli Stati Uniti, che conta circa 15.000 dipendenti.