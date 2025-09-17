GSK annuncia investimenti per 30 miliardi di dollari in USA durante visita Trump a Londra

GSK

(Teleborsa) -, società farmaceutica britannica, hain ricerca e sviluppo e infrastrutture per la supply chain nei. Ciò include un nuovo investimento di 1,2 miliardi di dollari in impianti di produzione avanzati, intelligenza artificiale e tecnologie digitali avanzate, per realizzare nuovi stabilimenti e laboratori biofarmaceutici di nuova generazione negli Stati Uniti.L'impegno di investimento è arrivatoper una visita di Stato di tre giorni."La visita di Stato di questa settimana riunisce due paesi leader mondiali nella scienza e nell'innovazione sanitaria - ha commentato la- Siamo. Qui nel Regno Unito, continuiamo a investire in una significativa base produttiva e oltre 1,5 miliardi di sterline in ricerca e sviluppo ogni anno. Oggi ci impegniamo a investire almeno 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni, rafforzando ulteriormente la già solida R&S e la catena di approvvigionamento che abbiamo nel paese".L'investimento di 30 miliardi di dollari negli Stati Uniti includestatunitense di GSK, nonché maggiori investimenti in ricerca e sviluppo di farmaci e attività di sperimentazione clinica, con gli Stati Uniti che dovrebbero posizionarsi al primo posto a livello mondiale per numero di studi, siti e partecipanti alle sperimentazioni cliniche condotti da GSK nei prossimi cinque anni.L'annuncio di oggi significa che GSK ha impegnato nuovi investimenti per circa. Nell'ottobre 2024, è iniziata la costruzione di un nuovo stabilimento da 800 milioni di dollari presso il sito GSK di Marietta, in Pennsylvania, raddoppiandone le dimensioni e la capacità. Questi nuovi investimenti produttivi creeranno centinaia di posti di lavoro altamente qualificati (oltre a quelli nel settore edile), rafforzando la forza lavoro di GSK negli Stati Uniti, che conta circa 15.000 dipendenti.