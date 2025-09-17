INTOO, Licenziamenti: l’80% dei dipendenti accusa le aziende di sottovalutare l’impatto sui colleghi

(Teleborsa) - In un contesto macroeconomico segnato da profonde incertezze, c’è lil– teme, infatti, di essere coinvolto in esuberi entro un anno. La quasi totalità, sia dal punto di vista del network professionale, sia da quello delle competenze e delle capacità necessarie per candidarsi in una nuova posizione; 1 persona su 6 ritiene, inoltre, che questa ricerca potrebbe richiedere molto tempo (per il 24% degli italiani più di un anno).E le aziende non sembrano essere sufficientemente preparate:, anche se due terzi di loro (il 64% in Italia) dichiarano che la propria realtà si impegna a essere corretta nel processo di licenziamento. Condividendo solo in parte questa percezione, il 60% dei dipendenti a livello globale e 1 su 2 in Italia ritiene che i propri dirigenti manchino di empatia durante i licenziamenti.che, se non affrontate con gli strumenti adeguati, rischiano di creare ulteriori tensioni e difficoltà in caso di crisi.Sono queste tra le principali evidenze che emergono dalla ricerca internazionale "" ("La cultura in equilibrio: gestire i licenziamenti senza perdere la fiducia") condotta daleader nel settore dell’employability, sviluppo e transizione di carriera, con l’obiettivo di capire le sfide che dipendenti ed HR devono affrontare durante i licenziamenti, l’impatto dei medesimi e come le aziende possano mitigarli per preservare chi resta, la loro cultura e l'integrità del brand. La survey, realizzata in, ha coinvolto - oltreintervistando 1.100 responsabili HR e 1.100 dipendenti a tempo pieno."Anche quando approcciate con le migliori intenzioni, le riduzioni del personale, le uscite volontarie, gli esuberi e i licenziamenti rappresentano momenti complessi e delicati nella vita di un'organizzazione. Bisogna considerare come la gestione dell’uscita rifletta inevitabilmente la cultura e l’immagine aziendale – commenta–. A prescindere dalle difficoltà operative emerse dalla ricerca,che ne consideri tutte le conseguenze a livello interno ed esterno. È comunicando chiaramente le ragioni di queste scelte e offrendo sostegni concreti, caratterizzati dai, che si può operare per preservare nel lungo periodo la responsabilità sociale dell’azienda, l’occupabilità delle persone dentro e fuori la propria realtà, il coinvolgimento di chi resta e l’attrattività verso l’esterno, necessaria per la sostenibilità e la resilienza del business"., in termini di benessere e motivazione: l’80% dei dipendenti su scala globale (78% in Italia) ritiene che le imprese tendano a sottovalutare questo impatto.mentre il 62% (56% in Italia) ha perso fiducia nel proprio datore di lavoro.Ma non solo:, il 44% (31% in Italia) riferisce che la propria produttività sia stata compromessa e che sia aumentato lo stress (oltre 60% in Italia, 71% a livello globale). Un quadro che stride con la percezione degli HR, 1 su 2 dei quali (42% per in Italia) pensa che il personale restante lavorerebbe invece più duramente, a dimostrazione di un evidente disallineamento.I licenziamenti possono avere conseguenze significative anche a livello reputazionale e incidere sulla capacità delle aziende di attrarre nuovo personale in futuro. Quasi la metà delle imprese a livello globale (46% in Italia) ha subìto ripercussioni online e circa 1 lavoratore su 5 sarebbe pronto a lamentarsi pubblicamente - %Considerando che il 54% dei dipendenti (49% in Italia) non ha fiducia nella capacità dei dirigenti di gestire i licenziamenti in modo etico e segnala una mancanza di empatia, formare il management su una migliore gestione di eventuali esuberi diventa cruciale per ricostruire il clima in azienda.In termini poi di supporti concreti, la maggioranza dei responsabili HR e dei dipendenti intervistati - anche in Italia -, con valori superiori all’80%, ritiene che. Chi lo fa dimostra di preoccuparsi maggiormente delle proprie persone.In un contesto in cui la diffusione di tali servizi varia notevolmente da Paese a Paese – si passa dal 48% del Brasile al 17% dell’Italia - vi è spesso una scarsa consapevolezza:, evidenziando una chiara opportunità di migliorarne la comunicazione dei benefici alle persone."La maggior parte delle persone fatica ad affrontare da sola il mercato del lavoro, per questo è necessario riflettere sempre di più sulla Long Term Employability Protection, attività che spetta tanto alle aziende quanto alle persone - continua Galante - perché questa è la sfida più attuale. Da un lato l, gestendone i rischi operativi e reputazionali, mantenendo al tempo stesso engagement, attrattività e fornendo supporti e risorse di qualità alla propria popolazione aziendale nelle diverse fasi lavorative. Dall’altro,in termini di competenze e network, per trovarsi pronto a possibili trasformazioni e transizioni di carriera, anche volontarie, sempre più frequenti e connaturate ai cambiamenti del mercato del lavoro stesso".La ricerca evidenzia infatti come molti dipendenti non siano pronti ad affrontare il mercato del lavoro in caso di uscita:mentre il 40% non si sente preparato a presentare una candidatura, aggiornare il curriculum o affrontare un colloquio. Più della metà (56%) non ritiene di disporre di una rete professionale solida e il 54% ammette di non poter contare sul proprio network per trovare una nuova occupazione.