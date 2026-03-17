Close Brothers taglierà 600 posti di lavoro entro il 2027

(Teleborsa) - Il gruppo finanziario britannico Close Brothers ha annunciato che eliminerà circa 600 posti di lavoro entro il 2027, nell’ambito di un piano di riduzione dei costi reso necessario dall’aumento delle spese legate allo scandalo del motor finance mis-selling.



L’istituto ha spiegato che i maggiori accantonamenti per far fronte alle potenziali compensazioni ai clienti, insieme ai costi di gestione dei reclami, stanno pesando in modo significativo sui risultati.



"L’impatto sui colleghi coinvolti è certamente spiacevole, ma queste misure sono necessarie per ridurre strutturalmente la nostra base dei costi", ha dichiarato l'amministratore delegato Mike Morgan.



La banca ha riportato un utile operativo rettificato semestrale di 65,2 milioni di sterline, in calo rispetto agli 80,5 milioni registrati nella prima metà del 2025.



(Foto: elleaon | 123RF)

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