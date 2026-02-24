Stripe valutata 159 miliardi di dollari nell'ultima offerta per fornire liquidità a dipendenti

(Teleborsa) -, società statunitense di servizi finanziari programmabili, ha firmatoai dipendenti attuali ed ex dipendenti di Stripe attraverso un'offerta pubblica di acquisto con una(135 miliardi di euro). Sebbene la maggior parte dei fondi per l'offerta pubblica di acquisto provenga da investitori tra cui Thrive Capital, Coatue, a16z e altri, Stripe utilizzerà anche una parte del proprio capitale per riacquistare azioni.Le aziende che utilizzano Stripe hanno generato unrispetto al 2024, pari a circa l'1,6% del PIL globale. Oltre ai pagamenti, la suite Revenue di Stripe (che comprende Stripe Billing, Invoicing, Tax e altro) è sulla buona strada per raggiungere un tasso di crescita annuo di 1 miliardo di dollari quest'anno."I nostri servizi finanziari programmabili ora alimentano oltre 5 milioni di aziende direttamente o tramite piattaforme, tra cui tutte le principali aziende di intelligenza artificiale, molte delle più grandi aziende blue-chip (il 90% del Dow Jones Industrial Average), la maggior parte delle più grandi aziende tecnologiche (l'80% del Nasdaq 100) e una parte significativa delle startup appena nate (il 25% di tutte le società del Delaware è ora creato con Stripe Atlas)", hanno scritto inella loro lettera annuale."Stripe hanello sviluppo dei prodotti (con oltre 350 aggiornamenti di prodotto lo scorso anno) e nelle acquisizioni - hanno aggiunto - Nel complesso, il 2025 è stato un anno positivo per l'economia di Internet e siamo lieti di vedere così tanti clienti di Stripe prosperare".